13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में युवक पर फायरिंग करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित के पैर में लगी है गोली…बीजेपी नेता के बेटे से खरीदे थे पिस्टल

बड़हलगंज के महुआपार में रहने वाले पंकज शाही ने बुद्ध विहार पार्ट सी में रहने वाले शशांक त्रिपाठी को साढ़े तीन लाख रुपये लौटाने के बहाने चिड़ियाघर के पास बुलाया था। वहां पहले से मौजूद युवराज, राहुल और एक अन्य साथी ने शशांक और उसके मित्र प्रियांशु सिंह पर हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 13, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके में बीते 10 मार्च को पैसे की लेनदेन में युवक पर फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को गुरुवार की देर रात गिरफ्तार कर पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर दिया।

इनकी हुई गिरफ्तारी, पुलिस तैयार कर रही है गैंग चार्ट

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बड़हलगंज के महुआपार निवासी पंकज शाही, गगहा कोठा का सर्वेश उर्फ राहुल सिंह, गगहा बांसुडीला का लालू यादव और ठठौली गांव के युवराज सिंह उर्फ राज के रूप में हुई। आरोपियों के पास से 01 पिस्टल, 01 तमंचा, जिंदा कारतूस और एक एक्सयूवी कार पुलिस ने बरामद किया है। इसमे पंकज शाही पर 6, सर्वेश उर्फ राहुल सिंह 7, लालू यादव 4 और युवराज सिंह पर 6 मुकदमा दर्ज है। सभी पुलिस इनका गैंगचार्ट भी तैयार कर रही है।

बीजेपी नेता के बेटे ने आरोपी युवराज को बेचा था पिस्टल

पुलिस के मुताबिक फायरिंग के केस में जेल में पहले से ही बंद बीजेपी नेता आदित्य सिंह के बेटे आर्थक सिंह ने ही गिरफ्तार युवराज सिंह को पिस्टल और तमंचा बेचा था। इसी असलहे से रामगढ़ताल क्षेत्र में प्रियांशु सिंह को दो गोलियां मारी गई थीं।

पुलिस अब आर्थक को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस रिकार्ड के अनुसार युवराज सिंह गगहा थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उस पर पहले एनएसए की भी कार्रवाई हो चुकी है।

बीजेपी नेता का बेटा भी फायरिंग के केस में बंद है

बता दें कि आर्थक सिंह अभी हाल ही में कोतवाली थाना क्षेत्र के आर्यनगर स्थित छात्रनेता उज्ज्वल यादव के घर पर चढ़कर पिस्टल से फायरिंग की थी और उसकी मां से घर में घुसकर मारपीट किया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आर्थक सिंह का उसके साथियों के साथ पकड़कर जेल भिजवा दिया था।

अभिनव त्यागी, SP सिटी

SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पुलिस रिकार्ड के अनुसार युवराज सिंह गगहा थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उस पर पहले एनएसए की भी कार्रवाई हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

IIT-BHU में टेकनेक्स के 87वें संस्करण की शुरुआत, दिखी ऑपरेशन सिन्दूर की झलक, ‘सुल्तान’ ने दिखाए करतब
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 07:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में युवक पर फायरिंग करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित के पैर में लगी है गोली…बीजेपी नेता के बेटे से खरीदे थे पिस्टल

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चर्चित हुक्का बार गैंगरेप केस की पीड़िता का अपहरण, छोटी बहन भी गायब…हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

डीएम और एसएसपी एक्शन में, गैस एजेंसियों का ताबड़तोड़ निरीक्षण…गैस वितरण पर सख्ती, अफवाहबाजों पर होगी कठोर कारवाई

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

घरेलू गैस सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार…लगातार होती रहेगी छापेमारी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बिल्ली को लेकर दो भाइयों का परिवार बना दुश्मन, भतीजे को छत से ढकेला…दोनों हाथ टूटे, मुकदमा दर्ज

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक…डीआईजी, डीएम व एसएसपी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.