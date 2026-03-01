गोरखपुर में युवक पर फायरिंग करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित के पैर में लगी है गोली…बीजेपी नेता के बेटे से खरीदे थे पिस्टल

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बड़हलगंज के महुआपार निवासी पंकज शाही, गगहा कोठा का सर्वेश उर्फ राहुल सिंह, गगहा बांसुडीला का लालू यादव और ठठौली गांव के युवराज सिंह उर्फ राज के रूप में हुई। आरोपियों के पास से 01 पिस्टल, 01 तमंचा, जिंदा कारतूस और एक एक्सयूवी कार पुलिस ने बरामद किया है। इसमे पंकज शाही पर 6, सर्वेश उर्फ राहुल सिंह 7, लालू यादव 4 और युवराज सिंह पर 6 मुकदमा दर्ज है। सभी पुलिस इनका गैंगचार्ट भी तैयार कर रही है।