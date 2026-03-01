गोरखपुर में हंसिए पर गिरी युवती, गर्दन कटी…इलाज के दौरान हुई मौत, चर्चाओं का बाजार गर्म

गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में हंसिया से गला कट गया। जिसके बाद परिजन उसे सीएचसी से लेकर गए। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, सूचना मिलते ही पिपराइच पुलिस भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गई थी। वहां परिजनों से पूछताछ की गई।