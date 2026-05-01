आम लोगों की जेब पर मार, चाय-नाश्ता भी होगा महंगा! यूपी में कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत में बड़ी उछाल, 993 रुपये की बढ़ोतरी

UP Gas Cylinder Price: उत्तर प्रदेश में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत में 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। 1 मई 2026 से लागू हुई नई दरों के बाद अब यह सिलिंडर 3255.50 रुपये में मिलेगा, जो पहले 2262.50 रुपये था। घरेलू गैस कनेक्शन के नियमों में बदलाव और रसोई गैस संकट के कारण हाल ही में कमर्शियल सिलिंडर की मांग काफी बढ़ गई थी।कीमतों में हुए इस रिकॉर्ड उछाल से छोटे-बड़े व्यवसायियों, होटलों और मांगलिक आयोजनों के बजट पर सीधा असर पड़ेगा।