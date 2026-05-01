आम लोगों की जेब पर मार, चाय-नाश्ता भी होगा महंगा! यूपी में कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत में बड़ी उछाल, 993 रुपये की बढ़ोतरी

Commercial Gas Cylinder Price in UP | फोटो सोर्स- Gemini
UP Gas Cylinder Price: उत्तर प्रदेश में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत में 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। 1 मई 2026 से लागू हुई नई दरों के बाद अब यह सिलिंडर 3255.50 रुपये में मिलेगा, जो पहले 2262.50 रुपये था। घरेलू गैस कनेक्शन के नियमों में बदलाव और रसोई गैस संकट के कारण हाल ही में कमर्शियल सिलिंडर की मांग काफी बढ़ गई थी।कीमतों में हुए इस रिकॉर्ड उछाल से छोटे-बड़े व्यवसायियों, होटलों और मांगलिक आयोजनों के बजट पर सीधा असर पड़ेगा।
आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपी में यह सिलिंडर पहले की तरह 975 रुपये में ही उपलब्ध रहेगा। वहींं अप्रैल में इसकी कीमत 915 रुपये थी।
कमर्शियल सिलिंडर की गैस का दाम अब 171.08 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। रसोई गैस संकट और घरेलू गैस की डिलीवरी के लिए ऑथेंटिकेशन कोड की अनिवार्यता के बाद से आम लोगों ने भी कमर्शियल सिलिंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ऐसे में कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट और शादी-समारोहों के आयोजनों का बजट बिगड़ सकता है और साथ ही आम आदमा की जेब पर भी भार आ सकता है।
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