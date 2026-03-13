13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

IIT-BHU में टेकनेक्स के 87वें संस्करण की शुरुआत, दिखी ऑपरेशन सिन्दूर की झलक, ‘सुल्तान’ ने दिखाए करतब

आईआईटी-बीएचयू में टेकनेक्स 2026 के 87वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। स्वतंत्रता भवन में इसका भव्य उद्घाटन किया गया। इस संस्करण में शामिल होने के लिए देशभर के आईआईटी संस्थान से करीब डेढ़ हजार छात्र पहुंचे हुए हैं...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 13, 2026

वाराणसी: आईआईटी-बीएचयू में टेकनेक्स 2026 के 87वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। स्वतंत्रता भवन में इसका भव्य उद्घाटन किया गया। इस संस्करण में शामिल होने के लिए देशभर के आईआईटी संस्थान से करीब डेढ़ हजार छात्र पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही भारतीय थल सेना ने भी अपनी प्रदर्शनी लगाई है। वहीं, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स को भी लोगों ने अपनी नजरों से देखा।

डिफेंस सिंपोजियम 2.0 रहा आकर्षण का केंद्र

आईआईटी-बीएचयू में टेकनेक्स के 87वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। इस दौरान इसमें शामिल होने के लिए फेरारी के सीईओ बेनेडेट्टो विगना भी पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान डिफेंस सिंपोजियम 2.0 विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इसे गढ़वाल राइफल्स और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित किया गया। इसमें उन्नत हथियार प्रणालियों, नैनो ड्रोन, रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल,रोबो म्यूल जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक भावनात्मक वीडियो प्रस्तुति ने देश के सैनिकों के साहस और बलिदान को भी श्रद्धांजलि दी।

ऑपरेशन सिन्दूर में इस्तेमाल ड्रोन्स की भी लगी प्रदर्शनी

पाकिस्तान के खिलाफ जारी किए गए ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए निगरानी ड्रोन्स को भी इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। सेना जब पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब डे रहे थी उस दौरान ये ड्रोन्स दुश्मन सेना की मूवमेंट जुटा रहे थे। वहीं, भारतीय सेना के रोबोट 'सुल्तान' ने डांस कर और जय हिंद बोलकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सेना के एक जवान ने बताया कि यह रोबोट निगरानी के साथ-साथ दुश्मन पर गोली भी चला सकता है।

भारतीय सेना इस प्रदर्शनी में त्रिनेत्र ड्रोनेस के साथ पहुंची, जिसकी लागत करीब 23 लाख रुपए है। इसमें अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है और यह बॉर्डर पर दुर्गम इलाकों में दुश्मन का पता लगाने में माहिर है। प्रदर्शनी को देखने पहुंचे छात्रों में उत्सुकता देखने को मिली। छात्रों ने कहा कि नई-नई तकनीक से वह रूबरू हो रहे हैं और यह अनुभव उनके लिए भविष्य में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 04:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / IIT-BHU में टेकनेक्स के 87वें संस्करण की शुरुआत, दिखी ऑपरेशन सिन्दूर की झलक, ‘सुल्तान’ ने दिखाए करतब

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कैंट रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया ₹3.5 करोड़ का अफ्रीकी सोना, 2 तस्कर अरेस्ट, अनोखा था तस्करी का तरीका

वाराणसी

जिला अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई, बुजुर्ग महिला से बदसलूकी, बेटे को जड़ा थप्पड़

वाराणसी

आयुर्वेद कॉलेज में बन रही आधुनिक फार्मेसी, अस्पताल में बढ़ेगी दवाओं की उपलब्धता, ₹70 लाख है लागत

वाराणसी

नगर निगम और BHU के साझा संकल्प से सवंरेगी काशी, डाफी तक होगा सुन्दरीकारण, 50 छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका

banaras hindu university
वाराणसी

काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को नहीं सताएगी धूप, की गई जर्मन हैंगर की व्यवस्था, सुगम होंगे बाबा के दर्शन

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.