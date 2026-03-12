आयुर्वेद कॉलेज में बन रही आधुनिक फार्मेसी, अस्पताल में बढ़ेगी दवाओं की उपलब्धता, ₹70 लाख है लागत

प्राचार्य ने बताया कि फार्मेसी के निर्माण से यहां पढ़ रहे हैं बच्चों को बेहतर चीजें सीखने को मिलेंगी। इसके साथ ही अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी जो अस्पताल के पास फार्मेसी है, उसका क्षेत्रफल काफी कम है और दवाओं की उपलब्धता भी कम रहती है। हालांकि, इसको लेकर शासन को पत्र लिखा जाता है इसके बाद दवाइयां की उपलब्धता होती हैं, लेकिन अब फार्मेसी के निर्माण से यह समस्या दूर होने की संभावना है।