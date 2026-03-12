नगर निगम और BHU के साझा संकल्प से सवंरेगी काशी, डाफी तक होगा सुन्दरीकारण, 50 छात्रों को मिलेगा इंटर्नशिप का मौका

डोमरी में वृक्षारोपण कर लगाए गए 2.5 लाख पौधों की देखरेख के लिए काशी हिंदू विद्यालय आगे आया है। यहां के वैज्ञानिक दल समय-समय पर डोमरी का दौरा करेंगे और पौधों के रखरखाव में नगर निगम की सहायता करेंगे। उन्होंने बताया कि लंबे समय से काशी हिंदू विश्वविद्यालय और नगर निगम के बीच संपत्ति कर को लेकर चला आ रहा गतिरोध भी समाप्त हो गया है। नगर निगम ने इसमें रियायत दी है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय शेष बकाया राशि को किस्तों में भुगतान करने पर सहमत हो गया है।