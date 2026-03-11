शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में आए काशी के संत, बोले- गौ माता के बहाने इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने की मिली है जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जगतगुरु रामानंदाचार्य को छोटा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी परंपरा बड़ी है और रामानंद संप्रदाय छोटा है। उन्होंने कहा कि कोई भी आचार्य छोटा बड़ा नहीं होता, सभी एक समान होते हैं, सभी का अपना दायित्व होता है और वह उसे निभाते हैं। बालक देवाचार्य ने कहा कि शंकराचार्य को किसी को कालनेमि कहने का हक किसने दे दिया। उन्होंने सवाल किया कि जो शंकराचार्य के साथ खड़ा है वह सनातनी है और बाकी सभी कालनेमि है, ऐसा कैसे हो सकता है? बालक देवाचार्य ने कहा है कि ऐसे hi चलता रहा तो एक दिन सारा संत समाज उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उन्हें संयम से और सोच समझकर बयान देना चाहिए।