11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में आए काशी के संत, बोले- गौ माता के बहाने इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने की मिली है जिम्मेदारी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ काशी के संतों ने एक बैठक की है। संतों का आरोप है कि वह एक पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं और संतों के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 11, 2026

pc-patrika

वाराणसी: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ काशी के संतों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जगतगुरु बालक देवाचार्य के पातालपुरी मठ पर काशी के संतों ने बैठक की और शंकराचार्य के खिलाफ नाराजगी व्यक्ति की। संतों का आरोप है कि शंकराचार्य को गौ माता के बहाने इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने की जिम्मेदारी सौंप गई है। इसके साथ ही संतों ने शंकराचार्य द्वारा रामानंदी समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर भी नाराजगी जाहिर की है।

पातालपुरी मठ पर संतों ने की बैठक

काशी के पातालपुरी मठ पर लगभग 100 की संख्या में संत इकट्ठा हुए और उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। संतों ने बैठक कर कहा कि वह एक राजनीतिक पार्टी को समर्थन देते हैं और उन्हें भारत में उस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनवाने की जिम्मेदारी सौंप गई है। जगतगुरु बालक देवाचार्य ने कहा कि शंकराचार्य शुरू से ही राजनीति करते आए हैं और उनके अंदर साधुता नाम की कोई चीज नहीं है। इसके साथ ही उनके शब्दों पर उनका नियंत्रण नहीं है और किसी भी साधु से उन्हें सहानुभूति भी नहीं है।

शंकराचार्य के पास एक भी गौशाला क्यों नहीं है: बालक देवाचार्य

उन्होंने कहा कि 70-78 साल बीत गए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके दिवंगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कभी भी गौ माता के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर वह इतने बड़े गौ भक्त हैं तो उनके पास गौशाला क्यों नहीं है। बालक देवाचार्य ने सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि इस समय की सरकार गायों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है।

शंकराचार्य को किसी को कालनेमि कहने का हक किसने दिया: बालक देवाचार्य

उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जगतगुरु रामानंदाचार्य को छोटा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी परंपरा बड़ी है और रामानंद संप्रदाय छोटा है। उन्होंने कहा कि कोई भी आचार्य छोटा बड़ा नहीं होता, सभी एक समान होते हैं, सभी का अपना दायित्व होता है और वह उसे निभाते हैं। बालक देवाचार्य ने कहा कि शंकराचार्य को किसी को कालनेमि कहने का हक किसने दे दिया। उन्होंने सवाल किया कि जो शंकराचार्य के साथ खड़ा है वह सनातनी है और बाकी सभी कालनेमि है, ऐसा कैसे हो सकता है? बालक देवाचार्य ने कहा है कि ऐसे hi चलता रहा तो एक दिन सारा संत समाज उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उन्हें संयम से और सोच समझकर बयान देना चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 04:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में आए काशी के संत, बोले- गौ माता के बहाने इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने की मिली है जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को नहीं सताएगी धूप, की गई जर्मन हैंगर की व्यवस्था, सुगम होंगे बाबा के दर्शन

वाराणसी

छात्रा ने कोचिंग संचालक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, बनाया अश्लील वीडियो, FIR दर्ज

Bikaner rape Case
वाराणसी

बाइक और साइकिल सवार को धक्का मारते हुए पेड़ से टकराई कार, हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर

वाराणसी

साध्वी गीताम्बा मां के शिष्य के साथ मारपीट, सीढ़ियों से घसीटकर घर के अंदर ले गए आरोपी, तकिए से दबाया मुंह, मुकदमा दर्ज

वाराणसी

एयरपोर्ट पर ₹25 करोड़ का गांजा हुआ बरामद, बैंकॉक से आए यात्रियों के बैग से मिला माल, गुजरात के हैं आरोपी

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.