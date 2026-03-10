साध्वी गीताम्बा मां के शिष्य के साथ मारपीट, सीढ़ियों से खिंचकर घर के अंदर ले गए आरोपी, तकिए से दबाया मुंह, मुकदमा दर्ज

लकी के मुताबिक बलराम दस को घसीटते हुए जान से मारने की नीयत से आरोपी अपने घर में ले गए। इस दौरान लविश के हाथ में लोहे का रोड था और संजय व काजल बलराम दास को लात और घुसे से सीने पर बेरहमी से वार कर रहे थे। लकी ने आरोप लगाया है कि लविश बलराम दास के मुंह पर तकिया रखकर उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था। लकी चांदनी ने बताया है कि बलराम दास दिल के मरीज है और ऐसी स्थिति में उनकी जान भी जा सकती थी।