सारनाथ से जुड़ी ऐतिहासिक गलती में सुधार, ASI ने बाबू जगत सिंह की भूमिका को दी मान्यता

एएसआई ने प्रमाणिक दस्तावेज और ऐतिहासिक साक्ष्य के अध्ययन के बाद यह फैसला किया है कि बाबू जगत सिंह ने ही 18वीं शताब्दी के अंत में सबसे पहले सारनाथ के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया था। यह इतिहास लंबे समय तक दबा हुआ था। कुछ वर्षों से जगत सिंह रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट शोध समिति के अथक प्रयास के बाद इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। इतिहासकारों का मानना है कि यह इतिहास लेखन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।