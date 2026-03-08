₹50-₹50 हजार के दो इनामी गो-तस्कर गिरफ्तार, वाराणसी-प्रयागराज हाईवे से एसटीएफ ने दबोचा, दो जनपदों में दर्ज हैं मुकदमे

एसटीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि दोनों 2017 से ही अपने साथियों के साथ मिलकर गाय की खरीद करते थे और उसके गोकशी के लिए उनकी तस्करी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के राज्यों में किया करते थे। जांच में यह बात भी सामने आई है कि 2017 में वाराणसी के रोहनिया थाने में दर्ज किए गए मुकदमे में दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और जमानत पर छूटने के बाद फिर से गो-तस्करी और शराब की तस्करी की घटना को अंजाम देने लगे।