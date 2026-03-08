विश्वनाथ मंदिर में महिलाओं को मिला वीआईपी दर्शन का मौका, पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत, लगी है लंबी कतार

उन्होंने बताया कि बच्चों के जन्म के बाद से उसका पालन पोषण, उसके शिक्षा और उसके सामाजिक विकास में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। इसलिए यह खास दिन खास तरीके से मनाया जा रहा है। शास्त्रों में नारी को हमेशा ही शक्ति के रूप में माना गया है। भगवान शिव स्वयं अर्धनारीश्वर के रूप में यह संदेश देते हैं कि सृष्टि के संतुलन में नारी और पुरुष दोनों का समान महत्व है।