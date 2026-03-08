विश्वनाथ मंदिर में महिलाओं को मिला वीआईपी दर्शन का मौका, पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत, लगी है लंबी कतार

वाराणसी: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए महिलाओं को विशेष सुविधा प्रदान की गई है। महिलाएं गेट नंबर 4बी से सीधे बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह तक पहुंच रही हैं और उन्हें वीआईपी दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। इस दौरान दर्शन करने आने वाली महिला श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए विशेष दर्शन पूजन की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सुबह में मंगल आरती के बाद से ही शुरू हो गई है और रात 11:00 बजे तक जारी रहेगी. यहां दर्शन पूजन करने के लिए महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है।
मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के लिए दर्शन मार्ग और व्यवस्था को विशेष रूप से सुगम बनाकर विशेष दिन पर उनके महत्व और महिला सम्मान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस दिन को हम मातृशक्ति के रूप में मना रहे हैं। संपूर्ण समाज के निर्माण में मातृशक्ति का विशेष योगदान होता है।
उन्होंने बताया कि बच्चों के जन्म के बाद से उसका पालन पोषण, उसके शिक्षा और उसके सामाजिक विकास में महिलाओं का विशेष योगदान होता है। इसलिए यह खास दिन खास तरीके से मनाया जा रहा है। शास्त्रों में नारी को हमेशा ही शक्ति के रूप में माना गया है। भगवान शिव स्वयं अर्धनारीश्वर के रूप में यह संदेश देते हैं कि सृष्टि के संतुलन में नारी और पुरुष दोनों का समान महत्व है।
इसी वजह से आज के इस विशेष दिन पर महिलाओं के लिए विशेष तरह की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मंदिर के मुख्य गेट पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। इसके साथ ही उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर समाज को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं हैं।
