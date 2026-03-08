T20 World cup final: बुनकरों ने भारतीय टीम के लिए बनाई स्पेशल साड़ी, खिलाड़ियों को किया कूरियर, बोले- फिर आएगा वर्ल्डकप

काशी के बुनकरों ने करीब 1 महीने की मेहनत से इन साड़ियों को तैयार किया गया है। खास बात यह है कि यह साड़ियां हैंडलूम पर बनाई गई हैं और इनमें जरी का भी काम किया गया है। काशी के बुनकर सर्वेश ने बताया कि इसकी लागत को उन्होंने अपनी जेब से वहन किया है। हालांकि, एक साड़ी की कीमत करीब 20 हजार रुपए के आसपास है। सर्वेश ने बताया कि देश के लिए खेलने वाले इन क्रिकेटरों के सामने इन पैसों की कोई कीमत नहीं है।