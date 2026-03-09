हजरत इमाम अली की याद में दालमंडी से उठा जुलूस, मातमी धुन के बीच लगे ‘या अली’ के नारे

दालमंडी इलाके से उठाया जुलूस लल्लापुरा तक आगे बढ़ता रहा और वहीं पर समाप्त हुआ। जुलूस में शामिल हुए लोग काले कपड़े पहनकर मातमी धुनों के बीच 'या अली' के नारे लगाते रहे। लोगों ने सीनाजनी करते हुए इमाम अली की शहादत को याद किया, जिससे पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल हो गया। वहीं, जुलूस जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे लोग रास्ते में खड़े होकर जादारों का स्वागत करते नजर आए। लोगों ने बताया कि हर साल यह जुलूस निकाला जाता है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर अपनी अकीदत पेश करते हैं।