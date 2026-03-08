मौलाना सलीम का सिर काटने वाले को देंगे ₹21 लाख का इनाम, सीएम योगी के करीबी अंबरीश सिंह भोला ने की घोषणा, फूंका पुतला

वाराणसी: बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। सीएम योगी के समर्थकों में इस बयान को लेकर भारी रोष व्याप्त है और जगह-जगह मौलाना सलीम के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी में भी मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला फूंका गया। इसके साथ ही सीएम योगी के करीबी कहे जाने वाले अंबरीश सिंह भोला ने मौलाना सलीम के ऊपर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है।