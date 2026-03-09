धर्म छिपाकर बनाया संबंध, सच सामने आते ही घर पहुंचा सऊद, जान से मारने की दी धमकी

युवती को बाद में कुछ लोगों से पता चला कि शान सिंह के कई लड़कियों से संबंध हैं। साथ ही उसने अपना असली नाम छिपाया हुआ था। उसका असली नाम सऊद है। युवती ने खुद पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई कि वह शान सिंह बनकर लड़कियों को फंसाता था और उनका फायदा उठाता था। इस बात से गुस्से में आकर युवती ने उससे दूरी बना ली। जब सऊद को यह पता चला तो उसने युवती को जगह-जगह बदनाम करना शुरू कर दिया। युवती अपने एक साथी के साथ दुकान पर गई और फोन पर समझाया कि ऐसा न करे, वरना पुलिस में शिकायत कर देगी।