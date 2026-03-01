एयरपोर्ट पर ₹25 करोड़ का गांजा हुआ बरामद, बैंकॉक से आए यात्रियों के बैग से मिला माल, गुजरात के हैं आरोपी

जानकारी के मुताबिक, बैंकॉक से वाराणसी पहुंची फ्लाइट ix216 के यात्रियों की जांच के दौरान 25.24 करोड़ रुपए का गांजा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि हाइड्रोपोनिक बीड का गांजा बैंकॉक से बनारस लाया जा रहा था। इस दौरान एयरपोर्ट पर जांच के दौरान कस्टम अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने बैग को खोल कर देखा। इसके बाद उनका शक यकीन में बदल गया। आरोपी तीनों यात्री एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से वाराणसी पहुंचे थे।