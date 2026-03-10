गोद में बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदी महिला, टुकड़ों में बंटा शव, पति से विवाद की बात आई सामने

वाराणसी: पति के मुंबई में नौकरी करने से नाराज और इसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी ने अपने 3 साल की बच्ची के साथ ट्रेन के आगे कूदकर कर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद दोनों के शव कई टुकड़ों में बंट गए। घटना की जानकारी होने के बाद ससुराल और मायके पक्ष के लोग पहुंचे। वहीं, गेट मैन की सूचना के बाद पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।