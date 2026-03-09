यूट्यूबर ने दारोगा के साथ की हाथपाई, वर्दी पर लगा बैज नोचा, दर्ज हुई एफआईआर

रामनगर थाना अंतर्गत सुजाबाद चौकी प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया कि विवेचना के लिए रवि को चौकी पर बुलाया गया तो वह अपने साथी हिमांशु तिवारी के साथ शुजाबाद चौकी पर आए। इस दौरान उन्होंने नगर निगम द्वारा दर्ज कराए गया मुकदमे की पूछताछ के दौरान मेरे साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान चौकी इंचार्ज को धमकी देते हुए वर्दी उतरवा देने तक की बात कही गई। चौकी इंचार्ज ने बताया कि इसके बाद दोनों सड़क पर निकाल कर हंगामा करने लगे और रोकने के दौरान हाथापाई हो गई। इस दौरान रवि ने वर्दी पर लगे बैच को नोच कर जमीन पर फेंक दिया।