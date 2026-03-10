बाइक और साइकिल सवार को धक्का मारते हुए पेड़ से टकराई कार, हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर

जानकारी के मुताबिक, पिंडरा विधायक अवधेश सिंह के जनसहयोग कार्यालय के समीप मंगलवार को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने पेट्रोल पंप से तेल भरवा कर निकल रहें बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इसके साथ ही साइकिल सवार एक अन्य व्यक्ति को भी कार ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान कार एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें कर सवार भी घायल हो गया है। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो गंभीर घायलों को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है।