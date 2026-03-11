काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को नहीं सताएगी धूप, की गई जर्मन हैंगर की व्यवस्था, सुगम होंगे बाबा के दर्शन

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि प्रतिदिन यहां हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में लंबी-लंबी कतार लगती हैं और गर्मी का मौसम होने के कारण सूर्य की सीधी किरणें श्रद्धालुओं को विचलित करती हैं। कई बार श्रद्धालु बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। इसी के मद्देनजर मंदिर में जर्मन हैंगर लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को धूप न लगे और उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी और भी व्यवस्थाएं की जाएंगी।