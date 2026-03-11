छात्रा ने कोचिंग संचालक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, बनाया अश्लील वीडियो, FIR दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
वाराणसी: लालपुर-पांडेयपुर थानाक्षेत्र की एक छात्रा ने अपने कोचिंग संचालक के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा के मुताबिक, आरोपी कोचिंग संचालक ने उसके साथ मारपीट की और उसके अश्लील वीडियो भी बनाए हैं। आरोपी अब वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है। इसके बाद छात्रा परिजनों संग थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई है।
पुलिस को दी गई तहरीर में छात्रा ने बताया कि वह पहड़िया में एक कोचिंग में क्लास करने जाती थी। वहां के संचालक अमित कुमार कोचिंग से छुट्टी होने के बाद अपने केबिन में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने बताया कि इस दौरान जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई और अश्लील वीडियो भी बना लिए गए। बदनामी से डर से छात्रा ने कोचिंग छोड़ दिया।
पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि कुछ दिन पूर्व कोचिंग संचालक अमित कुमार रास्ते में मिल गया और रोककर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसके साथ ही आरोपी ने दोबारा कोचिंग ज्वाइन करने को कहा। छात्रा ने जब मना किया तो आरोपी कोचिंग संचालक बनाए गए उसके अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। छात्रा ने आरोप लगाया है कि कोचिंग संचालक ने कहा है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन लालपुर-पांडेयपुर थाने पहुंचे और आरोपी अमित कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोचिंग और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मंगाई गई है। फिलहाल, आरोपी शिक्षक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं।
