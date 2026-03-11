11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

छात्रा ने कोचिंग संचालक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, बनाया अश्लील वीडियो, FIR दर्ज

लालपुर-पांडेयपुर थानाक्षेत्र की एक छात्रा ने अपने कोचिंग संचालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। आरोप है की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और अश्लील वीडियो बनाए गए...

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 11, 2026

Bikaner rape Case

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

वाराणसी: लालपुर-पांडेयपुर थानाक्षेत्र की एक छात्रा ने अपने कोचिंग संचालक के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा के मुताबिक, आरोपी कोचिंग संचालक ने उसके साथ मारपीट की और उसके अश्लील वीडियो भी बनाए हैं। आरोपी अब वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है। इसके बाद छात्रा परिजनों संग थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई है।

छात्रा के साथ की गई मारपीट

पुलिस को दी गई तहरीर में छात्रा ने बताया कि वह पहड़िया में एक कोचिंग में क्लास करने जाती थी। वहां के संचालक अमित कुमार कोचिंग से छुट्टी होने के बाद अपने केबिन में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने बताया कि इस दौरान जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई और अश्लील वीडियो भी बना लिए गए। बदनामी से डर से छात्रा ने कोचिंग छोड़ दिया।

वीडियो वायरल करने की दी धमकी

पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि कुछ दिन पूर्व कोचिंग संचालक अमित कुमार रास्ते में मिल गया और रोककर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसके साथ ही आरोपी ने दोबारा कोचिंग ज्वाइन करने को कहा। छात्रा ने जब मना किया तो आरोपी कोचिंग संचालक बनाए गए उसके अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। छात्रा ने आरोप लगाया है कि कोचिंग संचालक ने कहा है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज

पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन लालपुर-पांडेयपुर थाने पहुंचे और आरोपी अमित कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोचिंग और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी मंगाई गई है। फिलहाल, आरोपी शिक्षक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 08:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / छात्रा ने कोचिंग संचालक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, बनाया अश्लील वीडियो, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बाइक और साइकिल सवार को धक्का मारते हुए पेड़ से टकराई कार, हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर

वाराणसी

साध्वी गीताम्बा मां के शिष्य के साथ मारपीट, सीढ़ियों से घसीटकर घर के अंदर ले गए आरोपी, तकिए से दबाया मुंह, मुकदमा दर्ज

वाराणसी

एयरपोर्ट पर ₹25 करोड़ का गांजा हुआ बरामद, बैंकॉक से आए यात्रियों के बैग से मिला माल, गुजरात के हैं आरोपी

वाराणसी

गोद में बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदी महिला, टुकड़ों में बंटा शव, पति से विवाद की बात आई सामने

वाराणसी

सारनाथ से जुड़ी ऐतिहासिक गलती में सुधार, ASI ने बाबू जगत सिंह की भूमिका को दी मान्यता

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.