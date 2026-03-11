छात्रा ने कोचिंग संचालक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, बनाया अश्लील वीडियो, FIR दर्ज

पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि कुछ दिन पूर्व कोचिंग संचालक अमित कुमार रास्ते में मिल गया और रोककर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसके साथ ही आरोपी ने दोबारा कोचिंग ज्वाइन करने को कहा। छात्रा ने जब मना किया तो आरोपी कोचिंग संचालक बनाए गए उसके अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। छात्रा ने आरोप लगाया है कि कोचिंग संचालक ने कहा है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।