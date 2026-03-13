कैंट रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया ₹3.5 करोड़ का अफ्रीकी सोना, 2 तस्कर अरेस्ट, अनोखा था तस्करी का तरीका

आईजी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी बालासो तस्करी के मामले में 35 बार जेल जा चुका है और हर बार छूटने के बाद तस्करी के इस धंधे में शामिल हो जाता था। फिलहाल, आरपीएफ, जीआरपी और एसआईबी की टीम इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस बड़े नेटवर्क और पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। टीम ने पकड़े गए सोने को कस्टम विभाग को सुपुर्द कर दिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है।