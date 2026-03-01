जिला अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई, बुजुर्ग महिला से बदसलूकी, बेटे को जड़ा थप्पड़

घटना के बाद अस्पताल परिसर में करीब दो घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जानकारी ली। इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल के एसआईसी डॉ. सतीश चंद कन्नौजिया ने बताया कि बुजुर्ग महिला और उनके परिजनों के साथ मारपीट की शिकायत मिली है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।