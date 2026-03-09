सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा, परिजनों के हंगामे पर सीएमएस बोले- कराएंगे जांच

नगर के तारकपुर नई बस्ती के रहने वाले अभिषेक सैनी ने रविवार की शाम को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उसके शव को मंडलीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था। परिजनों का आरोप है कि मोर्चारी का फ्रीजर खराब था और शव रखने के लिए उनसे बर्फ की सिल्ली मंगाई गई। इसके साथ ही ₹2000 भी लिए गए थे।