समर्थन मूल्य : अंतिम दिन 6 हजार किसानों ने कराया पंजीयन, 38 हजार का रजिस्ट्रेशन

गेहूं फसल
समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए तीन साल बाद ढाई गुना किसानों ने पंजीयन कराया है। 16 मार्च से उपार्जन केंद्रों पर शुरु होगी तौल, अभी तक गोदाम स्तरीय केंद्र तय नहीं है। किसान पंजीयन की तिथि 20 मार्च तक किए जाने की मांग कर रहे हैं।
समर्थन मूल्य पर इस बार उपज बेचने के लिए 38 हजार 224 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जो पिछले साल की तुलना में 23 हजार अधिक किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए आगे आएं हैैं। मंगलवार को अंतिम दिन केंद्रों पर 6 हजार से अधिक अन्नदाताओं ने पंजीयन कराया है। जबकि पिछले तीन सालों में उपार्जन की स्थिति बेहद खराब रही। इस पर उम्मीद है कि गेहूं का बंपर उत्पादन होगा। इस लिए पंजीयन ढाई गुना अधिक हुआ है।
अफसरों को फीडबैक मिला है कि केंद्रों पर डेढ़ लाख मीट्रिक टन गेहूं तौल होने की उम्मीद है। पिछले साल 50 हजार टन तौल हुई थी। सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी अमित सिंह चौहान का कहना है कि इस पर किसानों ने पंजीयन में रूचि दिखाई है। उम्मीद है कि गेहूं की अच्छी मात्रा में तौल होगी। शासन की गाइड लाइन पर केंद्रों पर तौल की व्यवस्था बनाई जा रही है। पंजीयन की तिथि मंगलवार की शाम तक बढ़ाए जाने की सूचना नहीं है। कुछ किसानों ने तिथि 20 मार्च तक बढ़ाए जाने की मांग की है। शासन से आदेश आने पर किसानों इसकी सूचना दी जाएगी।
चालू सीजन में गेहूं में ही नहीं बल्कि इस पर चना बेचने के लिए दस हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। रिपोर्ट के अनुसार 35 हजार 139 किसानों ने गेहूं बेचने और 10 हजार 111 किसानों ने चना और 359 किसानों ने सरसों बेचने के लिए पंजीयन कराया है।
तहसील पंजीकृत किसान
खंडवा 8737
हरसूद 5493
छैगांव मा 5336
पुनासा 5282
खालवा 4991
मूंदी 3313
पंधाना 2725
किल्लोद 2190
खंडवा नगर 157
कुल 38224
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग