समर्थन मूल्य : अंतिम दिन 6 हजार किसानों ने कराया पंजीयन, 38 हजार का रजिस्ट्रेशन

अफसरों को फीडबैक मिला है कि केंद्रों पर डेढ़ लाख मीट्रिक टन गेहूं तौल होने की उम्मीद है। पिछले साल 50 हजार टन तौल हुई थी। सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी अमित सिंह चौहान का कहना है कि इस पर किसानों ने पंजीयन में रूचि दिखाई है। उम्मीद है कि गेहूं की अच्छी मात्रा में तौल होगी। शासन की गाइड लाइन पर केंद्रों पर तौल की व्यवस्था बनाई जा रही है। पंजीयन की तिथि मंगलवार की शाम तक बढ़ाए जाने की सूचना नहीं है। कुछ किसानों ने तिथि 20 मार्च तक बढ़ाए जाने की मांग की है। शासन से आदेश आने पर किसानों इसकी सूचना दी जाएगी।