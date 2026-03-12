‘पापा शराब नहीं छोड़ोगे तो मैं मर जाऊंगा’, पिता बोला- जा मर जा और बेटे ने दे दी जान…

हरसवाड़ा गांव का रहने वाला 22 वर्षीय प्रवीण मंडलोई इंदौर की एक डेयरी में काम करता था। उसके पिता को बीते दिनों पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। प्रवीण को जब इस बात का पता चला तो वो पिता की जमानत कराने बुधवार को गांव आया था। बुधवार को वो पिता की 10 हजार रुपये में जमानत कर उन्हें छुड़ाकर लाया था। परिजन के मुताबिक पिता को शराब पीने की लत है और जब प्रवीण पिता को जमानत पर छुड़ाकर लाया तो गांव के बाहर ही पिता ने शराब खरीद ली और शराब पीने लगा। इस पर प्रवीण ने कहा था कि पापा शराब छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगा। जिस पर पिता ने उससे कहा था कि जा मर जा लेकिन मैं शराब पीना नहीं छोड़ूंगा।