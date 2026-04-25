दो भाजपा विधायक मिलकर भी नहीं करवा पाए तीन साल से अपने क्षेत्र में एक रोड का निर्माण

एमपीआरडीसी ने किए हाथ ऊंचे

खंडवा-मूंदी रोड दो विधानसभा जिसमें खंडवा और मांधाता विस शामिल है, में आता है। वर्षों से बदहाल अवस्था में 32.6 किमी रोड के लिए कई बार आंदोलन भी हुए, लेकिन जनप्रतिनिधि देखकर भी अनजान बने रहे। वर्ष 2023 में इस मार्ग निर्माण की स्वीकृति भी मिली, लेकिन मप्र सडक़ विकास निगम (एमपीआरडीसी) इस मार्ग के लिए बजट उपलब्ध नहीं होने का कहकर हाथ ऊंचे कर चुका है। पूर्व में इस रोड को एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस करने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये प्रस्ताव भी निरस्त हो चुका है। अब मामला राज्य सरकार के पाले में है।