MPPSC : प्रारंभिक परीक्षा में 386 अभ्यर्थी अनुपस्थित

राज्य सेवा एवं राज्य वन आयोग सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 रविवार को 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच आयोजित हुई। पांच परीक्षा केंद्रों पर 1550 अभ्यर्थियों में से 1164 ही परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 386 अनुपस्थित रहे। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परीक्षार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी पाली में भी 18 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।