अंतरजातीय विवाह योजना : प्रोत्साहन राशि के लिए 4 गुना बढ़े आवेदन, सवालों के घेरे में दस्तावेज

अंतरजातीय विवाह में हर साल हाथ पीले करने वाले नव विवाहिताओं की संख्या बढ़ रही है। प्रोत्साहन राशि के आवेदन तीन साल में 4 गुना हो गए हैं। इससे जहां सामाजिक समरता बढ़ने के साथ ही जातीय दीवारें टूट रहीं हैं वहीं, दूसरी ओर अंतरजातीय विवाह में सात फेरे लेने वाले नव विवाहिताओं के दस्तावेज सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल, इस योजना में प्रोत्साहन राशि के कई आवेदन ऐसे आए हैं जिनकी एक दूसरे के यहां रिश्तेदारी है। या फिर सगे संबंधियों के परिवार में आते हैं। इससे दस्तावेज शक के दायरे में है।