तापमान पर संशय : तमतमा रहा सूरज, तेज धूप से तप रहा निमाड़, तापमान अब भी 37 डिग्री पर अटका

जिला कृषि मौसम इकाई की वैधशाला कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित है। वहीं, भू अभिलेख की वैधशाला जिला जेल के पास स्थित है। दोनों के बीच सडक़ मार्ग से करीब डेढ़ किमी और हवाई मार्ग से आधा किमी का अंतर है। इसके बाद भी दोनों के बारिश और तापमान के आंकड़ों में हमेशा ही अंतर आता रहा है। बुधवार को ही जिला कृषि मौसम इकाई (डामू) और भू-अभिलेख के आंकड़ों में 1.4 डिग्री का अंतर सामने आया। भू अभिलेख ने अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री और न्यूनतम 19.0 डिग्री बताया। वहीं डामू ने अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री और न्यूनतम 17.4 डिग्री बताया है।