प्री-मानसून गतिविधियां : नौतपा में सूरज की तपिश पर बादलों ने फेरा पानी, खंडवा में 2 मिमी बारिश हुई

नौतपा में शनिवार को ओंकारेश्वर, खालवा, रोशनी, पटाजन सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई थी। रात में आसमान साफ था, लेकिन अचानक मौसम बना और रविवार सुबह बारिश हुई। खंडवा के साथ धनगांव क्षेत्र में भी बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते तापमान में भी कमी आई। दिन और रात का तापमान सीधे चार-चार डिग्री गिर कर अधिकतम 37.1 डिग्री और न्यूनतम 20.0 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह 20 से 25 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चली, लेकिन दोपहर में हवा रुकने से उमस बढ़ गई। रात को भी उमस बरकरार रही।