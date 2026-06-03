मां के निधन का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया बेटा, खंडवा में इलाज के दौरान मौत

खंडवा जिले के अमलपुरा गांव के रहने वाले किसान जितेन्द्र पटेल (45 वर्ष) की बुजुर्ग मां उमाबाई का दस दिन पर निधन हो गया था। जितेन्द्र को मां की मौत का गहरा सदमा लगा और वो मां से बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और दो दिन पहले सोमवार को जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजन ने जितेन्द्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। जितेन्द्र की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है।