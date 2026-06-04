एमपी में दो दिन रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 18 जून को जाएंगी ओंकारेश्वर

President Droupadi Murmu - देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एमपी आ रहीं हैं। वे यहां 2 दिन रहेगी। प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 और 19 जून का कार्यक्रम तय हो गया है। वे अपने दो दिवसीय दौरे में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगी और एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगी। खास बात यह है कि पिछले साल यानि सन 2025 में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 एवं 19 जून का एमपी का दौरा प्रस्तावित था। उनके इंदौर और बड़वानी में कार्यक्रम थे हालांकि ऐन वक्त पर यह दौरा निरस्त कर दिया गया था।