भोपाल में टैंकर ने छीनी ‘खुशी’, मां पुकारती रही खामोश हुई बेटी

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर रात होते ही तेज रफ्तार में दौड़ते भारी वाहन अब तक कई लोगों की जिंदगियां छीन चुके हैं। शनिवार रात भी एक अनियंत्रित तेज रफ्तार एलपीजी टैंकर ने एक मां से उसकी खुशी हमेशा के लिए छीन ली। घटना भानपुर रोड पर बापू माल देव गोल चक्कर के पास की है। जहां बीती रात हुए दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। रोड किनारे बनी झुग्गियों में जब लोग चैन की नींद सो रहे थे तभी रात करीब 2 बजे टैंकर मौत बनकर आया और तीन झोपड़ियों को रौंदते हुए उनमें सो रहे परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया।