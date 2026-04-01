UP Weather Alert: यूपी में बदला मौसम का मिजाज, बारिश को लेकर आया बड़ा अपडेट, कई जिलों में असर

मौसम विभाग के अनुसार, इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ है, जो ऊपरी स्तर पर सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही राजस्थान से मध्य प्रदेश तक बनी एक ट्रफ लाइन ने इस मौसम को और बढ़ावा दिया है, जिससे बारिश और गरज-चमक देखने को मिली। हालांकि, मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह बदलाव ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। यह सिर्फ कुछ समय के लिए है और जल्द ही मौसम फिर से सामान्य हो सकता है।