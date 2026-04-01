17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR के खिलाफ कहर बनकर टूटे रबाडा और सिराज, 7 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा

IPL 2026, GT vs KKR Update: आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के बीच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की पूरी टीम 20 ओवर में 180 रन बनाकर ऑलआउट हो [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 17, 2026

IPL 2026 GT vs KKR

विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए कगिसो रबाडा (फोटो- IANS)

IPL 2026, GT vs KKR Update: आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के बीच खेला जा रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की पूरी टीम 20 ओवर में 180 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इस दौरान टीम के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके।

सिराज ने दिया पहला झटका

टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। नंबर तीन पर उतरे अंगकृष रघुवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। टिम सीफर्ट (Tim Seifert) भी 14 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 32 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में दिख रही केकेआर की पारी को रोवमैन पॉवेल (Rovman Powell) और कैमरन ग्रीन (Cameron Green) ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। पॉवेल 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए।

अनुकुल रॉय 7 गेंदों में 9 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। रिंकू सिंह भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके और महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। रमनदीप सिंह (Ramandeep Singh) ने 8 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। हालांकि, कैमरून ग्रीन ने एक छोर संभाले रखा और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों में 79 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए।

रबाडा ने चटकाए 3 विकेट

गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं, मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। राशिद खान (Rashid Khan) और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

इस मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस ने 4 मैच खेले थे और 2 में जीत हासिल की थी, तो दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 मैच खेल लिए हैं और एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। टीम अंक तालिका में 10वें स्थान पर है और धीरे धीरे उनके प्लेऑफ्स में पहुंचने की संभावनाएं धुंधली होती जा रही हैं।

ये भी पढ़ें

जोस बटलर ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में 300 कैच लपकने वाले बने दुनिया के दूसरे विकेटकीपर
क्रिकेट
jos Buttler

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

17 Apr 2026 09:52 pm

Published on:

17 Apr 2026 09:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR के खिलाफ कहर बनकर टूटे रबाडा और सिराज, 7 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

जोस बटलर ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में 300 कैच लपकने वाले बने दुनिया के दूसरे विकेटकीपर

jos Buttler
क्रिकेट

जीत हासिल करने के लिए अजिंक्य रहाणे ने चला ये दांव, गुजरात को उसके घर में हराने का बताया अपना प्लान

IPL 2026 KKR vs GT
क्रिकेट

मैदान पर हार्दिक पंड्या की ये हरकत देख रोहित शर्मा ने पकड़ लिया सिर, बुमराह भी हुए निराश, देखें Video

jasprit bumrah and hardik pandya
क्रिकेट

जसप्रीत बुमराह की ऐसी तस्वीर नहीं देखना चाहेगा कोई फैन! पंजाब किंग्स के खिलाफ झलका दुख, दर्द, तकलीफ

Jasprit Bumrah in IPL 2026
क्रिकेट

2 साल पहले KKR ने की ऐसी गलती, जिसकी वजह से आज एक मैच जीतने के लिए तरस रही टीम

Kolkata Knight Riders
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.