KKR के खिलाफ कहर बनकर टूटे रबाडा और सिराज, 7 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा

टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। नंबर तीन पर उतरे अंगकृष रघुवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। टिम सीफर्ट (Tim Seifert) भी 14 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 32 के स्कोर पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किल में दिख रही केकेआर की पारी को रोवमैन पॉवेल (Rovman Powell) और कैमरन ग्रीन (Cameron Green) ने संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। पॉवेल 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए।