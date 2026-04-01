जोस बटलर ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में 300 कैच लपकने वाले बने दुनिया के दूसरे विकेटकीपर

जोस बटलर टी20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले महज चौथे खिलाड़ी और दूसरे विकेटकीपर हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड कायरन पोलार्ड (Kieron Pollard) के नाम दर्ज है, जिन्होंने टी20 में 405 कैच पकड़े हैं। वहीं, इस सूची में दूसरे नंबर पर डेविड मिलर (David Miller) हैं, जिन्होंने 332 कैच लिए हैं, जबकि क्विंटन डीकॉक (Quinton de Kock) 316 कैच के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हैं। केकेआर की पारी के दौरान कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) की गेंद पर अंगकृष रघुवंशी का कैच पकड़ते ही बटलर ने यह खास मुकाम हासिल किया।