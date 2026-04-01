प्रयागराज-गोरखपुर वंदे भारत, बापूधाम एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनों के टाइम टेबल में परिवर्तन, जानें वजह

Four trains, including Vande Bharat, will not go to Prayagraj Junction: उत्तर मध्य रेलवे ने गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत, मुजफ्फरपुर-प्रयागराज बापूधाम एक्सप्रेस, और कालिंदी एक्सप्रेस सहित चार गाड़ियों के प्रारंभिक स्टेशन में परिवर्तन किया है। उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग (remodeling) कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण गाड़ियों के आवागमन में परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है। डीआरएम प्रयागराज ने एक्स पर किए गए पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी है। इनमें 13309 और 13310 प्रयागराज एक्सप्रेस, 22549 और 22550 गोरखपुर-प्रयागराज वंदे भारत एक्सप्रेस, 14111 और 14112 बापूधाम एक्सप्रेस, 14118 कालिंदी एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं।