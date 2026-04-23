UP Board Result 2026: हाई स्कूल में राखी रावत ने प्रदेश में आठवां स्थान प्राप्त किया, जेल में बंदी छात्रों का रिजल्ट 100%

दो विषयों में फेल होने वाले छात्र-छात्राओं को पास होने का एक और मौका मिलेगा। उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। जिन विषयों में छात्र-छात्राएं फेल होंगी, उन्हें परीक्षा देनी होगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से फेल छात्रों को यह अवसर दिया जा रहा है, इससे उनका एक वर्ष खराब होने से बच जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई छात्र-छात्राएं अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो स्क्रुटनी के लिए भी आवेदन कर सकता है। जिनकी कॉपियां दोबारा जाँची जाएंगी। स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट एग्जाम में मिलने वाले अंक अंतिम माने जाएंगे। आज निकलने वाला रिजल्ट डिजिलॉकर पर मिलेगा। इसके बाद हार्ड कॉपी स्कूल के माध्यम से दी जाएगी।