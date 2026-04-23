23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

UP Board Result 2026: हाई स्कूल में राखी रावत ने प्रदेश में आठवां स्थान प्राप्त किया, जेल में बंदी छात्रों का रिजल्ट 100%

UP High School Intermediate Board Result 2026: उन्नाव में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में कल 70352 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थी। इनमें तीन ट्रांसजेंडर भी शामिल है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Apr 23, 2026

फोटो सोर्स- ChatGPT

फोटो सोर्स- ChatGPT

UP board High School and intermediate result: जेल में निरुद्ध बंदी परीक्षार्थी भी 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। उन्नाव जिला कारागार में निरोध दो बंदी ने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी और दोनों ने सफलता प्राप्त की जबकि इंटर में तीन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और सभी ने सफलता हासिल की।

उन्नाव की एससीडी इंटर कॉलेज तंगापुर की राखी रावत ने 600 में 579 अंक प्राप्त किया है। राखी रावत ने 96.5% अंक प्राप्त किया है और प्रदेश में आठवां स्थान प्राप्त किया। ‌

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस समय साइड नहीं चल रही है।

पिछले वर्ष 2025 में हाई स्कूल में उन्नाव की आस्था पटेल ने 97.33 अंक लेकर जिला टॉप किया है जबकि इंटरमीडिएट में राघवेंद्र ने जिला टॉप किया है।

उन्नाव में यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में कुल 70408 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10 में कल 39082 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 19899 छात्र और 19180 छात्राएं शामिल है। हाई स्कूल में तीन ट्रांसजेंडर की परीक्षाएं दे रहे हैं। जबकि इंटरमीडिएट में कुल 31270 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। इनमें 15700 छात्र और 15570 छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं ट्रांसजेंडर की संख्या शून्य है। इस प्रकार 70352 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दिया है।

कैसा था पिछले वर्ष क रिजल्ट

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 18 फरवरी से शुरू हुई परीक्षा 22 मार्च 2026 को संपन्न हुई। जिसके लिए 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ‌उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से 1 अप्रैल 2026 के बीच किया गया। जिसका रिजल्ट आज घोषित किया जा रहा है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 में 90.11% और इंटरमीडिएट में 81.15% छात्र-छात्राएं पास हुए थे। ‌

कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मिलेगा अवसर

दो विषयों में फेल होने वाले छात्र-छात्राओं को पास होने का एक और मौका मिलेगा। उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। जिन विषयों में छात्र-छात्राएं फेल होंगी, उन्हें परीक्षा देनी होगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से फेल छात्रों को यह अवसर दिया जा रहा है, इससे उनका एक वर्ष खराब होने से बच जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई छात्र-छात्राएं अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो स्क्रुटनी के लिए भी आवेदन कर सकता है। जिनकी कॉपियां दोबारा जाँची जाएंगी। स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट एग्जाम में मिलने वाले अंक अंतिम माने जाएंगे। आज निकलने वाला रिजल्ट डिजिलॉकर पर मिलेगा। इसके बाद हार्ड कॉपी स्कूल के माध्यम से दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

यूपी बोर्ड

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Apr 2026 04:53 pm

Published on:

23 Apr 2026 04:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / UP Board Result 2026: हाई स्कूल में राखी रावत ने प्रदेश में आठवां स्थान प्राप्त किया, जेल में बंदी छात्रों का रिजल्ट 100%

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीएम घनश्याम मीणा पहुंचे उन्नाव, अधिकारियों के साथ बैठक में दिए यह निर्देश

नवागत डीएम घनश्याम मीणा फोटो सोर्स- सूचना विभाग
उन्नाव

पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मचा रही तांडव, प्रयागराज लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला

उन्नाव

प्रयागराज-गोरखपुर वंदे भारत, बापूधाम एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनों के टाइम टेबल में परिवर्तन, जानें वजह

फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

साक्षी महाराज ने नरेंद्र मोदी को मर्द कहा, अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली के वादे पर कटाक्ष, बोले—ना नौ मन तेल होगा, ना राधा…

सांसद साक्षी महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

Public holiday: बुद्ध पूर्णिमा और बकरीद पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

फोटो सोर्स- ChatGPT
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.