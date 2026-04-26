मानसून 2026 लेटेस्ट अपडेट: समय से पहले और सामान्य से कम होगी बारिश, अल-नीनो का असर

Monsoon 2026 Latest Forecast: ईएमडी और अंतरराष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून अंडमान निकोबार में 18 से 25 मई के बीच पहुंच सकता है, जबकि केरल में 25 से 29 मई के बीच पहुंचने की संभावना है। इसका प्रमुख कारण मौसमी सिस्टम और देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी है। तिब्बत का पठार और लैंड एरिया पूरी तरह से तप रहा है, जिसके कारण मानसून के जल्द आने की संभावना बढ़ जाती है। यह मौसम मानसून के अनुकूल है। मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून में 92% बारिश होने का अनुमान लगाया है, जो सामान्य से कम है।