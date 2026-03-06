सीसीटीवी कैमरे के ऊपर स्प्रे डाला, एटीएम कैश बॉक्स को तोड़ की नगदी की चोरी, दो गिरफ्तार

Thief arrested for stealing cash from ATM: उन्नाव में पुलिस ने एटीएम से कैश बॉक्स तोड़कर नगदी चुराने वाले को गिरफ्तार किया है। जिसके पास से नगदी भी बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ के दौरान जानकारी हुई कि वे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर स्प्रे डालकर अपने आप को छुपाने का काम करते थे। एटीएम मशीन के कैश डिस्पेंसर बॉक्स को तोड़ नगदी को चुरा कर नौ दो ग्यारह हो गए। 3 मार्च 2026 को हुई इस घटना के संबंध में संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए कानपुर नगर निवासी सहित दो को गिरफ्तार किया है। घटना गंगा घाट थाना क्षेत्र की है।