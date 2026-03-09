पुलिस पर पथराव करने की घटना: एक को किया गया गिरफ्तार

Man arrested for pelting stones at police उन्नाव में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब होली के मौके पर शराब पीकर गांव में गाली-गलौज कर रहे युवक की शिकायत पुलिस के पास आई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाली-गलौज करने वालों को रोकने का प्रयास किया। इस पर पुलिस पर पथराव की घटना हुई थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने हमला करने वाले को गिरफ्तार किया है। जिसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उन्नाव पुलिस ने इस संबंध में जानकारी दी।