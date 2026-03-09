कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक मीडिया ट्रायल से नाराज, न्याय पदयात्रा का आयोजन, पुलिस ने रोका

Opposition to media trial against Kuldeep Singh Sengar: उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थकों ने न्याय पदयात्रा निकालकर मीडिया ट्रायल का विरोध किया है। न्याय पदयात्रा की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने पदयात्रा में शामिल लोगों से बातचीत की और उन्हें 144 लागू होने की जानकारी दी। स्थानीय थाना पुलिस से मिली जानकारी के आधार के बाद न्याय पदयात्रा रोक दी गई। इस मौके पर समर्थकों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को संबोधित 6 सूत्री ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने मीडिया ट्रायल का विरोध किया है। समर्थकों का कहना था कि मीडिया ट्रायल करके न्याय को प्रभावित किया जा रहा है।