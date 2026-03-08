अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा अपराधिक इतिहास वाले सहानुभूति के लिए करवाते हैं खुद पर हमला

उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि रेलवे में हुई घटना के समय वह रायबरेली में थे। उन्हें भी पत्रकारों के माध्यम से जानकारी मिली। वह अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। पूरी जानकारी मिलने के बाद शंकाएं उठीं। उन्होंने सवाल उठाया कि शौचालय में जाना तो ठीक था, लेकिन घटना को किसी अन्य यात्रियों ने क्यों नहीं देखा? सीसीटीवी फुटेज भी देखना चाहिए। घटना के समय रेलवे पुलिस कहां थी? इसका कोई ना कोई साक्ष्य सामने आना चाहिए। रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार से पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा।