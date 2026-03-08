8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा अपराधिक इतिहास वाले सहानुभूति के लिए करवाते हैं खुद पर हमला

Avimukteshwarananda Dharm yuddh: उन्नाव पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि सहानुभूति लेने के लिए लोग खुद पर हमला करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और रेलवे सुरक्षा पर भी बयान दिया।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Mar 08, 2026

अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Avimukteshwarananda Maharaj Unnao Yatra: उन्नाव पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि अपराधिक इतिहास वाले खुद पर हमला कर लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने अपने आगामी यात्रा के विषय में भी जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कड़ी टिप्पणी की। कहा कि समाज में असली और नकली साधुओं की पहचान होनी चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की यात्रा बनारस से शुरू होकर जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव पहुंची है। 'गोप्रतिष्ठा धर्म युद्ध' नाम से यह यात्रा शुरू की गई है।

उन्नाव में अनुयायियों ने किया स्वागत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि रेलवे में हुई घटना के समय वह रायबरेली में थे। उन्हें भी पत्रकारों के माध्यम से जानकारी मिली। वह अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। पूरी जानकारी मिलने के बाद शंकाएं उठीं। उन्होंने सवाल उठाया कि शौचालय में जाना तो ठीक था, लेकिन घटना को किसी अन्य यात्रियों ने क्यों नहीं देखा? सीसीटीवी फुटेज भी देखना चाहिए। घटना के समय रेलवे पुलिस कहां थी? इसका कोई ना कोई साक्ष्य सामने आना चाहिए। रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार से पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा।

गोभक्ति की बातें होतीं, बीफ का निर्यात हो रहा है

अविमुक्तेश्वरानंद 'गोप्रतिष्ठा धर्म युद्ध' को लेकर पदयात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि 2012 से अब तक लगभग 18 से 19 लाख गायें कम हो गई हैं। यह चिंता का विषय है। एक तरफ गोभक्ति की बातें करते हैं, दूसरी तरफ बीफ के निर्यात की खबरें सामने आ रही हैं। इस विषय में समाज को जानकारी होनी चाहिए। 11 मार्च को लखनऊ में धर्म युद्ध के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गौ माता के लिए धर्म युद्ध की आवश्यकता है। शंकराचार्य के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयाई मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 04:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा अपराधिक इतिहास वाले सहानुभूति के लिए करवाते हैं खुद पर हमला

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

टेट की अनिवार्यता के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन, शिक्षक करेंगे संसद मार्च और संसद का घेराव

बैठक में मौजूद शिक्षक नेता, फोटो सोर्स- शिक्षक संघ
उन्नाव

सीसीटीवी कैमरे के ऊपर स्प्रे डाला, एटीएम कैश बॉक्स को तोड़ की नगदी की चोरी, दो गिरफ्तार

पुलिस के गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

आवारा पशुओं को बचाने में किसान की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

उन्नाव

पुलिस पर पथराव से मचा हड़कंप: सरकारी जीप का शीशा भी टूटा, चालक घायल

क्षेत्राधिकारी बीघापुर, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

खुशखबरी: 21, 26 और 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय बंद

सार्वजनिक अवकाश, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.