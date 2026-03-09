प्रेमिका को परेशान ना किया… 18 साल का युवक फांसी पर लटका, सुसाइड नोट में छलका दर्द

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत महिपत खेड़ा निवासी 18 वर्षीय अनुराग ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही माता-पिता और भाई-बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में उसने एक सुसाइड नोट लिखा है। जिसमें घुट-घुट कर जीने की बात लिखी है। वह लिखता है, "मम्मी-पापा, मुझे माफ कर देना। वह एक विफल बेटा, भाई और प्रेमी है। मैं जीवन में हर जगह हार चुका हूं।" प्रेम संबंधों का भी उसने जिक्र किया है। लिखता है कि "ना चांद अपना था, ना तू अपना था। काश दिल भी समझ लेता कि सब सपना था।"