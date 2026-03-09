9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

प्रेमिका को परेशान ना किया… 18 साल का युवक फांसी पर लटका, सुसाइड नोट में छलका दर्द

young man commits suicide: उन्नाव में 18 साल के एक युवक ने सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट पढ़कर लोगों की आंखें नम हो गईं। मम्मी-पापा से माफी मांगी है; प्रेमिका के लिए भी उसने शायरी लिखी है।

less than 1 minute read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Mar 09, 2026

उन्नाव में आत्महत्या, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

18-year-old youth commits suicide: उन्नाव में प्रेम प्रसंग में असफल रहने पर 18 साल के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। उसके पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें प्रेमिका और परिवार के सदस्यों के बारे में बातें लिखी हैं। शायरी के साथ अंग्रेजी में लिखा कि "आई विल ऑलवेज योर्स... आखिरी खत प्रेमिका के नाम।" घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से बातचीत की, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना अजगैन थाना क्षेत्र की है।

सुसाइड नोट लिखकर फांसी के फंदे पर लटका

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र अंतर्गत महिपत खेड़ा निवासी 18 वर्षीय अनुराग ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही माता-पिता और भाई-बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में उसने एक सुसाइड नोट लिखा है। जिसमें घुट-घुट कर जीने की बात लिखी है। वह लिखता है, "मम्मी-पापा, मुझे माफ कर देना। वह एक विफल बेटा, भाई और प्रेमी है। मैं जीवन में हर जगह हार चुका हूं।" प्रेम संबंधों का भी उसने जिक्र किया है। लिखता है कि "ना चांद अपना था, ना तू अपना था। काश दिल भी समझ लेता कि सब सपना था।"

लिखा प्रेमिका को परेशान न किया जाए

अनुराग ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी मौत के बाद प्रेमिका को परेशान ना किया जाए। छोटे भाई के लिए उसने अपने कपड़े, जूते, घड़ी और परफ्यूम छोड़ने की बात कही है। इसके साथ ही बहन का खास ख्याल रखने को भी लिखा है। अनुराग का सुसाइड नोट पढ़कर लोगों की आंखें नम हो गईं। अजगैन थाना पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 09:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / प्रेमिका को परेशान ना किया… 18 साल का युवक फांसी पर लटका, सुसाइड नोट में छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पुलिस पर पथराव करने की घटना: एक को किया गया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक मीडिया ट्रायल से नाराज, न्याय पदयात्रा का आयोजन, पुलिस ने रोका

ज्ञापन देते कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक, फोटो सोर्स- आयोजक
उन्नाव

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा अपराधिक इतिहास वाले सहानुभूति के लिए करवाते हैं खुद पर हमला

अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

टेट की अनिवार्यता के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन, शिक्षक करेंगे संसद मार्च और संसद का घेराव

बैठक में मौजूद शिक्षक नेता, फोटो सोर्स- शिक्षक संघ
उन्नाव

सीसीटीवी कैमरे के ऊपर स्प्रे डाला, एटीएम कैश बॉक्स को तोड़ की नगदी की चोरी, दो गिरफ्तार

पुलिस के गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.