21 रमजान पर लखनऊ में निकला बड़ा मातमी जुलूस, ड्रोन निगरानी और भारी पुलिस बल तैनात

पवित्र रमजान माह की 21वीं तारीख पर शिया समुदाय द्वारा हजरत अली की शहादत की याद में सोमवार को राजधानी Lucknow में पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया। यह जुलूस सआदतगंज स्थित Kufa Masjid, Lucknow से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए चौक क्षेत्र के Imambara Taqi Zaidi, Lucknow तक पहुंचा। जुलूस में हजारों की संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और पूरे रास्ते मातम करते हुए हजरत अली की शहादत को याद किया। इस ऐतिहासिक जुलूस को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जुलूस मार्ग पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई।