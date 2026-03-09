9 मार्च 2026,

सोमवार

लखनऊ

UP Crime : नशेड़ी पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या, वारदात के बाद फरार

राजधानी Lucknow के Nigoha, Lucknow थाना क्षेत्र के शेखनखेड़ा गांव में नशे में धुत पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी, आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया।

लखनऊ

image

Mar 09, 2026

घरेलू विवाद के बाद वारदात, आरोपी पति मौके से फरार (Source: Police Media Cell)

घरेलू विवाद के बाद वारदात, आरोपी पति मौके से फरार (Source: Police Media Cell)

UP Crime News:  राजधानी Lucknow के निगोहां थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। Nigoha, Lucknow के शेखनखेड़ा गांव में एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

घरेलू विवाद के बाद हुई वारदात

जानकारी के अनुसार शेखनखेड़ा गांव में रहने वाले दंपति के बीच अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी पति को शराब पीने की लत थी और इसी वजह से घर में आए दिन झगड़ा होता था। सोमवार को भी किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आरोपी पति ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली। बताया जा रहा है कि उसने पत्नी पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। अचानक हुए हमले से महिला गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी।

मौके पर ही हुई मौत

परिवार के लोगों और आसपास के ग्रामीणों ने जब चीख-पुकार सुनी तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। तब तक महिला गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। ग्रामीणों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी से किए गए हमले इतने गंभीर थे कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। इस वारदात से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद Uttar Pradesh Police की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

वरिष्ठ अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। Rallapalli Vasanth Kumar और Vikas Pandey ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के बारे में जानकारी जुटाई और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

थाना प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद महिला की मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य भी एकत्र किए हैं ताकि जांच में मदद मिल सके।

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

घटना के बाद फरार आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं। Rallapalli Vasanth Kumar ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए सर्विलांस टीम की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस और क्राइम टीम को भी अलग-अलग स्थानों पर दबिश देने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गांव में दहशत का माहौल

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे शेखनखेड़ा गांव में दहशत और दुख का माहौल है। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पति की शराब की लत के कारण घर में अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार दंपति के बीच कई बार झगड़े हुए थे, लेकिन परिवार के लोग और पड़ोसी हर बार समझौता करा देते थे।

पुलिस ने लोगों से की अपील

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सनसनीखेज घटना ने राजधानी में कानून-व्यवस्था और घरेलू विवादों को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। वहीं पीड़ित परिवार के लिए यह घटना एक ऐसा सदमा बन गई है, जिसे भुला पाना शायद ही कभी संभव हो पाए।

