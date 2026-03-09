UP Crime : नशेड़ी पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या, वारदात के बाद फरार

जानकारी के अनुसार शेखनखेड़ा गांव में रहने वाले दंपति के बीच अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी पति को शराब पीने की लत थी और इसी वजह से घर में आए दिन झगड़ा होता था। सोमवार को भी किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आरोपी पति ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली। बताया जा रहा है कि उसने पत्नी पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। अचानक हुए हमले से महिला गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी।