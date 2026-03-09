Lucknow Civic Crackdown: हाउस टैक्स वसूली में लापरवाही पर सख्ती, नगर आयुक्त Gaurav Kumar ने दो इंस्पेक्टर निलंबित

जानकारी के मुताबिक हाउस टैक्स वसूली की समीक्षा के लिए स्वच्छ भारत मिशन (SBM) कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में नगर निगम के कई जोनों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक के दौरान नगर आयुक्त Gaurav Kumar ने सभी अधिकारियों से जोनवार वसूली की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। जब आंकड़े सामने आए तो कई क्षेत्रों में लक्ष्य के मुकाबले बेहद कम वसूली पाई गई। इस पर नगर आयुक्त ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और स्पष्ट कहा कि राजस्व वसूली में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।