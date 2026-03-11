मार्च महीने में कोहरे और धुंध: लगातार दूसरे दिन दिखा असर, सड़कें हुईं गीली, क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

Fog effect in March: मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। मार्च महीने में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इस बीच एक बड़ा उलटफेर सामने आया है जब लगातार दूसरे दिन घने कोहरे और धुंध का असर दिखाई पड़ा। इसका सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा। कानपुर-लखनऊ राजमार्ग पर रेंगते हुए वहां दिखाई पड़े। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में काफी अंतर है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिन में तेज धूप और रात में हवा की नमी के कारण पानी की छोटी-छोटी बूंदें कोहरे में बदल जाती हैं। तापमान में भारी अंतर के कारण कोहरा बन रहा है।