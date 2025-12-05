5 दिसंबर 2025,

SIR फॉर्म भरवाने पहुंचे सभासद, दिल दहला देने वाले मामले का हुआ खुलासा…मुहल्ले में मचा हड़कंप

बस्ती में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, यहां एक महिला के यहां SIR फॉर्म भरवाने पहुंचे सभासद को कमरा बंद मिला और पड़ोसियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से कमरे से कोई हलचल नहीं हैं

2 min read
Google source verification

image

anoop shukla

Dec 05, 2025

Up news, basti news

फोटो सोर्स: पत्रिका, घर ने मिली महिला की लाश

बस्ती शहर के कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसे का खुलासा हुआ है, यहां मालीटोला वार्ड नंबर 10 में रहने वाली लगभग 50 वर्षीय रूपा वर्मा का शव उनके कमरे से पांच दिन बाद बरामद हुआ। यह खुलासा उस समय हुआ जब SIR फॉर्म भरवाने सभासद उनके दरवाजे पर पहुंचे। बता दें कि रूपा वर्मा अपने घर में अकेली रहती थीं। पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उनके कोई बच्चे नहीं है, पड़ोसियों ने बताया कि तीन-चार दिनों से न लाइट जली थी, न ही घरों की साफ सफाई हुई थी।

SIR फॉर्म भरवाने गए सभासद के पहुंचने पर बंद मिला कमरा, फोन कॉल भी नहीं हो रहा था रिसीव

वार्ड के सभासद दिनेश गुप्ता ने बताया कि वह 2 दिसंबर को एसआईआर फॉर्म भरवाने महिला के घर गए थे ताकि नाम कटने से बच सके। उन्होंने घटना पर विवरण करते हुए कहा कि जब हमने दरवाजा खड़काया तो काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं हुई। जब पड़ोसियों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि तीन, चार दिनों से न लाइट जल रही थी, न कोई आवाज ही आई थी। जब उनके फोन पर कॉल की गई तब भी कॉल रिसीव नहीं हुई। लगातार आवाज लगाने और दरवाजा न खुलने के बाद 3 दिसंबर को पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उसी दिन रिश्तेदारों से संपर्क कराने को कहा। रूपा वर्मा के रिश्तेदार मिर्जापुर में रहते थे। उन्हें फोन किया गया तो वे दूसरे दिन आए।

सबकी मौजूदगी मे तोड़ा गया दरवाजा, अंदर मिली महिला की लाश

गुरुवार को मिर्जापुर से रूपा वर्मा की बहन का परिवार बस्ती पहुंचा। इसके बाद सभासद और मोहल्ले वालों की मौजूदगी में कमरे का शीशा तोड़ा गया। जैसे ही शीशा टूटा, अंदर से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देने लगी। इसी से पुष्टि हुई कि महिला के कमरे में मोबाइल पड़ा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। दरवाजा खुलवाकर जब अंदर घुसे तो देखा कि महिला का शव कमरे में पड़ा था और हल्की दुर्गंध भी आने लगी थी। तुरंत एंबुलेंस बुलाई गई, लेकिन मेडिकल टीम ने बताया कि काफी समय पहले मौत हो चुकी थी।गुरुवार दोपहर उनकी बहन का परिवार बस्ती पहुंचा। मूड़घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया।

05 Dec 2025 03:50 pm

