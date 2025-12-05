SIR फॉर्म भरवाने पहुंचे सभासद, दिल दहला देने वाले मामले का हुआ खुलासा…मुहल्ले में मचा हड़कंप

वार्ड के सभासद दिनेश गुप्ता ने बताया कि वह 2 दिसंबर को एसआईआर फॉर्म भरवाने महिला के घर गए थे ताकि नाम कटने से बच सके। उन्होंने घटना पर विवरण करते हुए कहा कि जब हमने दरवाजा खड़काया तो काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं हुई। जब पड़ोसियों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि तीन, चार दिनों से न लाइट जल रही थी, न कोई आवाज ही आई थी। जब उनके फोन पर कॉल की गई तब भी कॉल रिसीव नहीं हुई। लगातार आवाज लगाने और दरवाजा न खुलने के बाद 3 दिसंबर को पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उसी दिन रिश्तेदारों से संपर्क कराने को कहा। रूपा वर्मा के रिश्तेदार मिर्जापुर में रहते थे। उन्हें फोन किया गया तो वे दूसरे दिन आए।